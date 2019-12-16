В Берлине раскопали могилу «архитектора Холокоста»

Как сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на BBC, могилу нашел открытой работник берлинского кладбища Инвалиденфридхоф. Из могилы не были украдены кости обергруппенфюрера.

Израильское издание отмечает, что могилы видных нацистов не были надписаны, чтобы помешать их сторонникам превратить их в места паломничества. Соответственно, если кто-то хотел раскопать именно могилу Гейдриха, то должен был приложить усилия, чтобы узнать, где она находится.

Рейнхард Гейдрих был начальником Главного управления имперской безопасности и одним из главных «архитекторов Холокоста». Был убит в 1942 году в Чехословакии агентами Йозефом Габчиком и Яном Кубишем, которые были подготовлены к покушению британской разведкой. В качестве возмездия за убийство Гейдриха в Праге был расстрелян 1 331 человек, а в день похорон обергруппенфюрера была уничтожена деревня Лидице.