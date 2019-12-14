"В вопросе Карабах а ничего значительного не произошло. Оппозиция обвиняет власти в "сдаче земель" и, наоборот, после смены власти прежние обвиняют в этом уже новое руководство. Это напоминает старую армянскую детскую игру, где за счет Карабах а пытаются заработать очки", - говорит Sputnik Армения политолог Ерванд Бозоян.

В Армении в последнее время в соцсетях активизировались взаимные обвинения сторонников властей и оппозиции в готовности к "сдаче земель" в Карабах е. Одни обвиняют в этом премьер-министра Никола Пашиняна, другие – экс-президента Сержа Саргсяна.

По словам политолога, большинство людей в Армении понимают, что эта игра продолжается по инерции и не имеет ничего общего с реальностью.

"Все, в том числе посредники, понимают, что на этом этапе практически невозможно найти общий знаменатель", - отметил Бозоян. Что остается? Вести переговоры ради переговоров? Любая война хуже, чем существующий "холодный" мир. Во-вторых, вести определенный зондаж, насколько стороны готовы к тому или иному решению в будущем. Именно это интересует сопредседателей.

Как пишет Sputnik Армения, новые армянские власти заявляют о том, что начнут "с нуля", пытаясь заработать очки в глазах общества, это создает определенную опасность. "Понятно, что речь идет не о сдаче земель. На компромиссы стороны не пойдут, но они стараются получить позиционное преимущество не международной арене", - отмечает Бозоян.

Нереализованные и недальновидные заявления новых властей Армении (возвращение Ханкенди за стол переговоров, "Арцах - это Армения") были позитивно восприняты внутри, но деструктивно отразились на внешней арене. Позже Пашинян заявил, что решение должно быть приемлемо и для Армении, и для Карабаха, и для Азербайджана. Такая непоследовательность влияет на отношение не только к самому премьеру, но и на всю Армению в целом.

По словам политолога, Азербайджан пытается вновь педалировать на азербайджанской общине Карабаха: "Армянские власти этого, понятно, не хотят. Но к этому ведут непрофессиональные действия и заявления. Появление новых подобных противоречивых заявлений в будущем укрепит позиции Азербайджана... Или же может уменьшить возможное внешнее давление на Баку в случае попытки блицкрига со стороны Баку".

Армянский политолог полагает, что все, кто обвиняет нынешние власти в сдаче земель - "рядовые популисты". В целом же политические спекуляции армянских властей и оппозиции на эту тему наносят урон всей Армении.