Нобелевская лауреатка отдает свою медаль

Собственно говоря, она отдает одну, первую из трех реплик, положенных ей в статусе лауреата.

Ольга Токарчук, полька украинского происхождения, писательница, получившая 10 декабря из рук короля Швеции Карла XVI Густава золотую медаль Нобелевской премии по литературе, решила отдать ее на благотворительный аукцион.

Автором позолоченной копии медали из бронзы является Эрик Линдберг. На аверсе медали — профиль основателя награды Альфреда Нобеля с датами его рождения и смерти римскими цифрами. На реверсе — сидящий молодой мужчина, который слушает и записывает песнь Музы. Над изображением помещены слова из «Энеиды» Виргилия «Позволь нам улучшить жизнь через искусство».

28-й по счету аукцион под эгидой традиционной серии концертов «Большого оркестра рождественской помощи» состоится 12 января будущего года. Ежегодно в акции принимают участие лучшие музыканты и вокалисты Польши. Собранные средства идут на поддержку детских лечебных учреждений страны в форме закупок различного операционного оборудования, средств для послеоперационного ухода, ультрасонографов, эхокардиографов.

Что касается Ольги Токарчук, она не лишена чувства детского восприятия мира, и у нее большое сердце.

После вручения ей премии писательница узнала, что есть художник Томек Ског, который сделал ее фигурку в форме игрушки из набора Lego. Это вызвало ее восторг, и она предложила, чтобы он сделал целую серию таких фигурок, прототипами которых были бы лауреаты Нобеля. К слову сказать, автор экстравагантной игрушки уже изготавливал фигурки Эдит Пиаф, Чарли Чаплина.

Мысль обратиться к созданию игрушечной «Ольги Токарчук» пришла в голову не только Томеку Скогу. Оказывается, когда тот опубликовал готовый образ, Пжемыслав Старонь, преподаватель одного из университетов, заканчивал свою версию нобелистки.

Так или иначе, именитая писательница поддержала идею. Но главное — не осталась в стороне от того, чтобы поделиться своей наградой для поддержки благородной акции.