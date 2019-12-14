Посол Бочарников: Отношения России и Азербайджана претерпевают значительный рост

«2019 год для российско-азербайджанских отношений оказался очень плодотворным. Отношения между двумя странами претерпевают значительный рост. Тон развитию нашего сотрудничества задают президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев , их дружеские контакты и общение, которое является собой примером того, как должны развиваться межгосударственные отношения », - сказал изданию «Москва-Баку» посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, комментируя итоги уходящего, 2019 года.

По словам российского посла, важным фактором развития политических отношений являлись встречи глав двух государств, которые были и будут еще продолжаться в этом году, а также официальный визит первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию.

«Помимо политических отношений и встреч в верхах, я бы еще хотел подчеркнуть развитие экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Наши экономические связи, которые направляются работой двухсторонней межправительственной комиссии, развиваются достаточно активно, и, главное, они не сиюминутные, а перспективные, нацеленные на будущее...

Мы стараемся приложить усилия в экономической сфере, чтобы товарооборот между Азербайджаном и Россией возрос, содействовать тому, чтобы ненефтяной сектор занимал все более значительное место в наших двухсторонних отношениях...

Что касается гуманитарной сферы, то культурные связи в завершающемся году тоже были плодотворными. Я рад тому, что много знаменитых артистов, выдающихся коллективов России приезжали в Азербайджан и показали свое искусство азербайджанской публике. Это имеет очень большое значение для поддержания взаимопонимания и дружбы между нашими народами», - заявил Михаил Бочарников.