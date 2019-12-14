Владелец Louis Vuitton ненадолго стал самым богатым бизнесменом мира

Глава французской Louis Vuitton, владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy, Бернар Арно ненадолго возглавил список самых богатых бизнесменов мира, сместив основателя Amazon Джеффа Безоса, свидетельствует рейтинг Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.

На вечер понедельника состояние Арно оценивалось в 109,6 миллиарда долларов, что позволило бизнесмену опередить главу Amazon Джеффа Безоса (109,5 миллиарда долларов). Состояние Арно за день выросло на 1,8 миллиарда долларов.

Однако на вершине списка он оставался несколько минут, после чего Безос вновь занял первую строчку.