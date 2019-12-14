Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу

На 658 страницах члены комитета изложили юридические основания для импичмента президенту, а также обвинения Трампа в превышении полномочий и воспрепятствовании работе Конгресса.

В докладе отмечается, что «Трамп предал интересы своей должности», а действия американского лидера «подрывают Конституцию». Также авторы документа утверждают, что поведение действующего президента «продолжает ставить под угрозу национальную безопасность и честный характер выборов».

В связи с изложенным члены комитета просят палату представителей рассмотреть доклад в особо срочном порядке.

Планируется, что голосование по импичменту в палате представителей, большинство в котором составляют демократы, состоится уже на этой неделе. Если по итогам голосования импичмент будет вынесен, дело будут рассматривать сенаторы, для отстранения Трампа от власти понадобится две трети голосов сената. Отмечается, что большинство мест в сенате занимают республиканцы, которые пока не намерены отстранять от должности нынешнего президента США.