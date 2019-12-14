Сирия разрешила добывать нефть российским компаниям

Парламент Сирии одобрил законопроекты, позволяющие двум российским компаниям производить геологоразведку на трех блоках сирийских нефтяных месторождений, сообщает РИА Новости.

В сообщении фигурируют две российские компании: «Меркурий» и «Вилада». Первая будет осуществлять добычу нефти на 7-м и 19-м блоках, а вторая - на 23-м блоке.

По данным министра нефти Сирии Али Ганема, общий объем газа на этих трех блоках составляет не менее 750 миллиардов кубометров.