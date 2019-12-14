Супруга первого вице-президента Зимбабве пыталась его убить

38-летняя супруга первого вице-президента Зимбабве Константино Чивенги, Мэри Чивенга, задержана по обвинению в покушении на его убийство, передает Bloomberg.

Сообщается, что прокуратура Зимбабве уже предъявила ей обвинения. По данным правоохранителей, 23 июня 2019 года Чивенга отказывала 63-летнему супругу в доступе к медицинской помощи, и только сотрудники службы безопасности смогли доставить его в больницу. Суд постановил оставить Чивенгу под арестом до 30 декабря.

По информации местной газеты «Стандард», её также подозревают в незаконном вывозе из страны более 1 млн долларов и отмывании почти 920 тысяч долларов.

Пара прожила в браке восемь лет, но недавно госдеятель решил развестись с Мэри. Летом Чивенга лечился в Китае, его здоровье ухудшилось, предположительно из-за намеренного отравления.

Константино Чивенга - один из самых влиятельных политиков Зимбабве. Он участвовал в вооруженной борьбе за освобождение страны от колониального режима и сыграл значительную роль в смещении с поста президента Роберта Мугабе в 2017 году.