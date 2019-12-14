Ученые СССР: Shuttle мог сбросить ядерную бомбу на Москву

Многоразовый пилотируемый корабль США Space Shuttle мог создаваться для сброса ядерной бомбы на Москву, говорится в отчете Института прикладной математики Академии наук СССР 1976 года.

В отчете предполагается, что Space Shuttle «в варианте орбитального бомбардировщика» могут использовать для ударов по «крупным административным и военно-промышленным комплексам». Их «внезапное уничтожение» принесет «существенное преимущество нападающей стороне».

В докладе отмечалось, что шаттл, стартовав с авиабазы Ванденберг, оказывался над странами соцлагеря в течение 70–80 минут. На первом же витке он проходил над территорией «от западных границ ГДР и Чехословакии до восточных границ СССР».

Дополнительное преимущество шаттл получил бы при атаке через Южный полюс. Так как средства обнаружения на юге СССР находились ближе к центральным регионам, времени на реагирование у них было меньше.

Возможный путь шаттла был смоделирован на компьютере. Высказывалось предположение, что сбросить ядерную бомбу после нырка в атмосферу он мог на высоте 67 км. Из-за образования облака ионизируемой плазмы засечь шаттл стало бы сложнее. Ориентируясь на координаты Москвы, ученые сообщили, что груз достиг бы Земли через три-четыре минуты.

Советские специалисты, ознакомившись с американскими данными, обнаружили, что из четырех вариантов типовой программы полетов шаттлов два совпадают с таким сценарием. При этом советские ученые признавали, что удар по СССР эффективнее было бы наносить межконтинентальными баллистическими ракетами, шаттл же было бы разумнее использовать для разведки.