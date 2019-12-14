Заложники в турецком банке освобождены обновлено 13:15
Арестован напавший на банк в турецкой Анталье, сообщает Haber 7.
Согласно информации, заложники были освобождены. По факту ведется расследование.
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В турецкой провинции Анталья неизвестный вооруженный мужчина взял в заложники работников банка, пишут турецкие СМИ.
Сообщатся, что в заложниках у вооруженного преступника по предварительным данным находятся 10 человек, среди которых есть и клиенты банка.
По данным СМИ полиция начала операцию по освобождению заложников.
О других деталях происшествия не сообщается.