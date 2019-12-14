Арестован напавший на банк в турецкой Анталье, сообщает Haber 7.

Согласно информации, заложники были освобождены. По факту ведется расследование.

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В турецкой провинции Анталья неизвестный вооруженный мужчина взял в заложники работников банка, пишут турецкие СМИ.

Сообщатся, что в заложниках у вооруженного преступника по предварительным данным находятся 10 человек, среди которых есть и клиенты банка.

По данным СМИ полиция начала операцию по освобождению заложников.

О других деталях происшествия не сообщается.