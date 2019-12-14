При подрыве мины в Афганистане погибли десять человек

Минимум десять мирных жителей погибли в результате взрыва придорожной мины на востоке Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Три ребенка, две женщины и пять мужчины стали жертвами взрыва. Они направлялись на похоронную церемонию в провинцию Логар, заявил губернатор провинции Мухамед Халим Фидайи.

Информацию подтвердил представитель министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими. Он возложил ответственность за произошедшее на Талибан.