Автомобиль сбил женщину в Апшероне

На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает Report, инцидент произошел 16 декабря около 23:15 на части автодороги Баку-Губа, пролегающей по территории Абшеронского района.

Житель Кюрдамирского района Мамедов Орхан Чингиз оглу 1983 г.р. за рулем легкового автомобиля марки Mercedes-Benz E220 сбил переходившую дорогу женщину лет 23-25. Пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. Личность погибшей устанавливается.

По факту ведется расследование.