Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор, сообщает газета Dawn.

Вердикт был вынесен судебной коллегией из трех судей под председательством главы Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха. 

"Мушарраф признан виновным в соответствии с шестой статьей Конституции Пакистана", - цитирует ТАСС Ахмада Сэтха.

Обвинения в отношении бывшего президента связаны с приостановлением им действия Конституции и введением чрезвычайного положения в 2007 году. Генерал Первез Мушарраф занимал пост президента с 2001 по 2008 годы.

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