Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни
Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор, сообщает газета Dawn.
Вердикт был вынесен судебной коллегией из трех судей под председательством главы Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха.
"Мушарраф признан виновным в соответствии с шестой статьей Конституции Пакистана", - цитирует ТАСС Ахмада Сэтха.
Обвинения в отношении бывшего президента связаны с приостановлением им действия Конституции и введением чрезвычайного положения в 2007 году. Генерал Первез Мушарраф занимал пост президента с 2001 по 2008 годы.