Ученые нашли способ "застраховаться" от инфарктов и инсультов

Одна из наиболее острых нерешенных проблем современной медицины – борьба с атеросклерозом. Это заболевание является причиной развития большинства патологий сердечно-сосудистой системы, включая инфаркт и инсульт.

Ученые Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (РЭУ им. Плеханова) совместно с коллегами из КНР провели комплексное исследование реакций организма человека на чеснок, показавшее, что это популярное в кулинарии растение - мощное оружие против опаснейших сосудистых заболеваний. Результаты опубликованы в журнале "Chinese Journal of Natural Medicines", передает РИА Новости.

Для предотвращения атерогенеза помимо синтетических лекарств, к примеру, класса "статинов", сегодня активно разрабатываются и эффективные природные аналоги, лишенные побочных свойств. Как показала работа ученых РЭУ им. Плеханова, чеснок – крайне перспективное сырье для таких препаратов.

"Чеснок предотвращает накопление холестерина в интимо-медиальном слое внутренних стенок сосудов, тем самым препятствуя образованию атеросклеротических бляшек", - объяснил директор НИИ "Нутрициология и здоровое долголетие" РЭУ им. Плеханова профессор Василий Карагодин.

Как объяснил ученый, препараты на основе чеснока будут способны поддерживать просвет кровеносных сосудов и даже рассасывать бляшки. При этом отсутствие побочных эффектов позволит рекомендовать длительное - и даже пожизненное – их применение.

Также, как выяснили ученые, чеснок способствует понижению кровяного давления, улучшению свертываемости крови и нормализации ее липидного профиля. Как отмечают авторы, препараты на основе чеснока, регистрируемые сегодня в качестве БАД, со временем изменят статус, став безрецептурными лекарственными средствами.

В настоящий момент специалисты РЭУ им. Плеханова заняты поиском фармакологических форм новых чесночных препаратов пролонгированного действия, для чего уточняют зависимость между дозой и эффектом и определяют состав активного начала, в перспективе намереваясь адаптировать препарат к методам персональной медицины и нутригенетики.