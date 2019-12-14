США обвинили российский корабль в "небезопасном" поведении

В США утверждают, что российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" действует "небезопасным образом" в международных водах у юго-восточного побережья США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным одного из собеседников канала, в последние дни "Виктор Леонов" находился рядом с побережьем Южной Каролины и Флориды и действовал небезопасно, так как "не использовал ходовые огни при плохой видимости и не отвечал на вызовы других судов, пытавшихся установить его местонахождение во избежание столкновения". Чиновник добавил, что корабль также участвовал в "других беспорядочных маневрах".

Представитель береговой охраны США сообщил телеканалу, что ведомство предупреждало моряков в том районе "о присутствии российского разведывательного корабля и его поведении". При этом представитель минобороны США заявил, что американский эсминец USS Mahan ("Мэхэн") находился недалеко от корабля РФ.

Как отмечает телеканал, с 2015 года разведывательный корабль "Виктор Леонов" регулярно патрулирует международные воды у восточного побережья США.

В январе 2018 года глава пресс-службы Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM) и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) майор Мэри Рикс, говоря о корабле-разведчике РФ у атлантического побережья страны, заявила РИА Новости, что США признают право свободной навигации в международных водах.