Евросоюз может запретить и армянский футбол

Постоянные скандалы вокруг Федерации футбола Армении могут дорого обойтись структуре и армянскому футболу в целом: УЕФА может дисквалифицировать ее, пишет газета "Жоховурд".

"Страсти вокруг Федерации футбола Армении никак не утихают. Во-первых, возбуждено уголовное дело по подозрению о хищениях во время строительных работ при экс-президенте ФФА Рубене Айрапетяне. Помимо этого, силовые структуры страны сейчас интересуются строительными работами, которые год назад финансировала ФФА, точнее, заместители президента федерации Армен Меликбекян или Армен Никогосян", - цитирует газету Sputnik Армения.

Поскольку выборы президента ФФА в Армении были сильно политизированы и об этом докладывают президенту УЕФА Александру Чеферину, то ФФА могут дисквалифицировать как минимум на пару лет, отмечает автор публикации.

Накануне сообщалось, что Евросоюз готовится запретить авиакомпаниям Армении полеты в Европу, поскольку в работе армянской авиакомпании "Тарон-Авиа" выявлены серьезные недочеты при подаче заявки на осуществление рейсов в страны Евросоюза. Компания даже не обеспечивает должный уровень безопасности полетов. IATA дала Комитету гражданской авиации страны время, чтобы устранить недочеты.