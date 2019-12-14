В Баку вернут трамваи

«Мы работаем над проведением трамвайных линий в Баку и пригородах», - сказал журналистам председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов в ходе пресс-конференции в штаб-квартире партии «Ени Азербайджан».

«Демонтаж трамвайных линий в Баку нанес ущерб стране. Сейчас протянуть эти линии заново очень сложно. Мы обратились к зарубежным компаниям. Подготавливается бизнес-план. Трамвайные линии охватят поселки Ахмедлы, Баладжары в Баку, в Апшероне – поселок Пиршаги, а в Сумгаите – поселок Г.З.Тагиева», - сказал Джавид Гурбанов.