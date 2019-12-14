Спецоперация против гюленистов в Турции: сотни задержанных

Власти Турции выдали ордера на задержание 260 человек по подозрению в связях с организаторами госпереворота. Уже в Анкаре задержан 171 человек, сообщает Anadolu.

Согласно информации, задержания проходят в рамках спецоперации против террористической организации фетхуллахистов (FETO).

Задержанные привлекли внимание правоохранительных органов тем, что использовали приложение ByLock, позволяющее шифровать переписку. По данным властей, с помощью него свои действия координировали организаторы путча три года назад.

Как пишет Anadolu, силовикам было приказано избегать жестких задержаний: сейчас выясняют, действительно ли те, кого задержали, — владельцы засвеченных в приложении номеров.