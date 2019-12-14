Взрыв бомбы в Афганистане: десятки раненых

Более двадцати человек получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва, прогремевшего во вторник в городе Мазари-Шариф, административном центре провинции Балх, расположенной на севере Афганистана.

Об этом сообщают 17 декабря зарубежные СМИ со ссылкой на телеканал Tolo News и представителя местной полиции.

По информации стражей порядка, в числе пострадавших – три женщины, один ребенок и шестеро полицейских. Состояние двоих из них медики оценивают как критическое.

Бомба, предположительно, была установлена на велосипеде. Ни одна из действующих в стране террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.