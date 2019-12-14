Дом-музей Сталина в Гори популярен у иранцев и россиян

Почти 170 тысяч человек посетили в этом году Дом-музей Сталина на его родине в Гори, из них 160 тысяч – граждане зарубежных государств, это рекордный показатель, передает российская газета Взгляд.

Как заявили газете в Доме-музее, в позапрошлом году общая численность гостей составила более 132 тысяч, в прошлом – свыше 157 тысяч.

Данные предоставлены в связи с предстоящими 21 декабря мероприятиями, когда будет отмечаться 140-я годовщина со дня рождения Сталина.

В музее хранятся шинель Сталина, его трубка и другие личные вещи, экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью бывшего руководителя СССР. Чаще других иностранцев музей посещают граждане России и Ирана, отметили в Гори.