"В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные темы, прежде всего, ситуацию в Ливии и Сирии", - отметили в администрации.

Президенты Турции и РФ - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин - провели телефонные переговоры. Об этом сообщили журналистам в администрации турецкого лидера.

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи и во время телефонных разговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом затронет тему Ливии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Газета.Ru».

«Безусловно, в ходе предстоящих контактов, как телефонных, так и очных, тема Ливии, наверняка, будет обсуждаться. Вы знаете, что Россия и Турция осуществляют очень плотные фактически ежедневные контакты по сирийским делам, требуют совместного проговора и дела ливийские», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва «выступает за прекращение кровопролития в Ливии, за прямые контакты между противоборствующими сторонами и поддерживает любые международные усилия, и отдельных стран, в плане поиска путей выхода из кризиса».