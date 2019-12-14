Туристический бизнес невестки Вагита Алекперова: люксовые туры по всему миру
У Алисы Алекперовой, невестки миллиардера Вагита Алекперова, появился туристический бизнес. Агентство President Travel, принадлежащее Алисе Алекперовой, обещает «сделать ваше путешествие сенсацией», пишет российское издание «КО».
Издание пишет, что President Travel организует индивидуальные люксовые туры по всему миру. «На сайте компании можно заказать яхту на любой вкус — от 20 м подешевле и от 100 м подороже. К услугам клиентов и традиционный вид транспорта — вертолеты и самолеты, которые доставят туристов прямиком на арендованный остров. Также в ассортименте предлагаются замки. При всем великолепии предложения компания убыточная. Большими деньгами здесь разве что пахнет, выручка в 2018 году составила 3,3 млн руб», - говорится в статье.
Юридическим лицом агентства President Travel является компания «НаКурорте», принадлежащая Алисе Алекперовой. «НаКурорте» появилась в 2014 году, когда Алиса носила фамилию Колесник и еще не была женой Юсуфа Алекперова, единственного сына основного владельца нефтяной компании «Лукойл». Молодые люди поженились в апреле 2016 года. Первая выручка в компании «НаКурорте» зафиксирована в 2018 году.
Издание пишет, что информацию о клиентах в агентстве скрывают. Также не дают данных о службе клиентской поддержки.
«Скорее всего, речь идет о корпоративных поездках топ-менеджеров "Лукойла" и их друзьях», — предполагает владелец компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Другой представитель туристической отрасли также считает, что это вряд ли рыночная фирма, «она возит в путешествия друзей, друзей друзей. Это, скорее всего, игрушка Алисы Алекперовой, и любые расходы будут покрыты в любой момент».