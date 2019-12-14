Туристический бизнес невестки Вагита Алекперова: люксовые туры по всему миру

Издание пишет, что President Travel организует индивидуальные люксовые туры по всему миру. «На сайте компании можно заказать яхту на любой вкус — от 20 м подешевле и от 100 м подороже. К услугам клиентов и традиционный вид транспорта — вертолеты и самолеты, которые доставят туристов прямиком на арендованный остров. Также в ассортименте предлагаются замки. При всем великолепии предложения компания убыточная. Большими деньгами здесь разве что пахнет, выручка в 2018 году составила 3,3 млн руб», - говорится в статье.

Юридическим лицом агентства President Travel является компания «НаКурорте», принадлежащая Алисе Алекперовой. «НаКурорте» появилась в 2014 году, когда Алиса носила фамилию Колесник и еще не была женой Юсуфа Алекперова, единственного сына основного владельца нефтяной компании «Лукойл». Молодые люди поженились в апреле 2016 года. Первая выручка в компании «НаКурорте» зафиксирована в 2018 году.

Издание пишет, что информацию о клиентах в агентстве скрывают. Также не дают данных о службе клиентской поддержки.

«Скорее всего, речь идет о корпоративных поездках топ-менеджеров "Лукойла" и их друзьях», — предполагает владелец компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Другой представитель туристической отрасли также считает, что это вряд ли рыночная фирма, «она возит в путешествия друзей, друзей друзей. Это, скорее всего, игрушка Алисы Алекперовой, и любые расходы будут покрыты в любой момент».