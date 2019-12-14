Межбанк повысил процентные ставки по кэшбеку с Tamkart

На период проведения кампании, которая продлится до 15 января, держатели Tamkart, нового карточного продукта МБА, получат 3% кэшбека за безналичные платежи, проводимые с помощью этой карты за рубежом.

Кроме того, на период проведения кампании пятилетняя карта Tamkart Classic будет предоставляться клиентам бесплатно, а карты Tamkart Gold, Tamkart Platinum и Tamkart Premium - со скидкой в 50%.

Tamkart - это дуал-карта, которая сочетает в себе функции дебетовой и кредитной карт. Владельцы Tamkart могут приобрести любой продукт в сети партнеров МБА, разделив его стоимость на равные части, и оплатить покупку такситами в период до 18 месяцев. Для любого другого типа транзакций клиентам предоставляется беспроцентный льготный период равный 1 месяцу. Услуга SMS-уведомлений для обеих карт бесплатна.

Процент кэшбека может достигать 40% на платежи посредством Tamkart, проводимые у определенных партнеров банка. В то же время клиенты получают как минимум 2% кэшбека при осуществлении покупок в пунктах торговли и услуг, не являющихся партнерами банка. При обналичивании средств с дебетовой Tamkart в банкоматах МБА комиссия также не взимается.

Более подробную информацию о Tamkart можно найти на официальном сайте продукта: www.tamkart.az или на странице в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/tamkart.az/. Tamkart можно заказать онлайн по ссылке: https://www.ibar.az/ru/individual/plastic-cards

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.