В Баку мужчина проглотил ложку и сбежал от полиции в наручниках

В Баку задержанный полицией 36-летний житель Барды сбежал из больницы в наручниках. Об этом сообщает Report.

Согласно информации, Эльгюн Садыгов был задержан сотрудниками Хатаинского районного управления полиции в качестве подозреваемого. Находясь в изоляторе временного содержания, мужчина умудрился проглотить чайную ложку. Он был доставлен в Клинический медицинский центр №1.

Под присмотром полиции Э.Садыгов был осмотрен врачом. Во время обследования задержанному удалось обмануть бдительность полиции и сбежать из больницы, спрыгнув с 4-го этажа.

В результате проведенных правоохранительными органами оперативных мероприятий Э.Садыгов был задержан в собственном доме.