Стая замерзших волков пыталась спастись у азербайджанской трубы видео
В турецкой провинции Ардаган стая волков собралась вокруг компрессорной станции газопровода TANAP, по которому в Турции поступает газ из Азербайджана.
Как сообщают турецкие СМИ, волчью стаю зафиксировали камеры безопасности компрессорной станции. СМИ отмечают, что волки напугали работников станции и жителей соседних сел.
Предположительно, волчья стая появилась около компрессорной станции из-за поисков пищи. 30-градусный мороз затрудняет охоту для волков, и в поисках пищи они приближаются к населенным пунктам. Волки, рассевшись вокруг станции, стали выть. Местные жители говорят, что волки в этом регионе были всегда, однако столь крупная стая впервые так близко подошла к населенному пункту.