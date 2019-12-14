Владимир Зеленский на Аллее шехидов фото; обновлено

Находящийся с официальным визитом в Баку президент Украины Владимир Зеленский посетил Аллею почетного захоронения и почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле. Об этом сообщает АзерТАдж.

Владимир Зеленский также почтил память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы ханум Алиевой, возложил цветы к ее могиле. 

Глава украинского государства посетил Аллею шехидов. В честь президента Украины был выстроен почетный караул.

Президент Владимир Зеленский посетил могилы погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к Вечному огню.

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