Национальный авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии» ( AZAL) объявляет о проведении скидочной кампании на авиабилеты. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе акционерного общества AZAL.

При покупке до 16 января 2020 года стоимость авиабилетов в эконом-классе составит:

Баку-Анталья-Баку – 169 евро

Баку-Стамбул-Баку – 179 евро

Баку-Анкара-Баку – 189 евро

Баку-Алматы-Баку – 189 евро

Баку-Тель-Авив-Баку – 229 евро

Баку-Берлин-Баку – 269 евро

Баку-Париж-Баку – 299 евро, рейсы до 29 января

Баку-Милан-Баку – 289 евро

Баку-Лондон-Баку – 389 евро

Цены указаны с учетом всех налогов и сборов.

В вышеуказанную стоимость включен провоз багажа весом до 23 кг, а также ручной клади весом 10 кг (габаритами до 55*40*23 см).

Число авиабилетов по акции ограничено.

Периоды вылетов – с 15 января по 29 февраля 2020 года. Скидочные авиабилеты не принимаются к возврату и обмену. В рамках рейсов можно воспользоваться бонусной программой AZAL Miles. Подробная информации о бонусной программе представлена на сайте www.miles.azal.az.

Авиабилеты можно приобрести на сайте www.azal.az, в кассах AZAL, а также в официальных агентствах авиакомпании.

За дополнительный информацией можно обращаться в службу поддержки авиакомпании по электронной почте [email protected], либо через форму обратной связи на сайте.