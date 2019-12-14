AZAL объявил скидки на авиабилеты «Зимняя акция»
Национальный авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) объявляет о проведении скидочной кампании на авиабилеты. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе акционерного общества AZAL.
При покупке до 16 января 2020 года стоимость авиабилетов в эконом-классе составит:
- Баку-Анталья-Баку – 169 евро
- Баку-Стамбул-Баку – 179 евро
- Баку-Анкара-Баку – 189 евро
- Баку-Алматы-Баку – 189 евро
- Баку-Тель-Авив-Баку – 229 евро
- Баку-Берлин-Баку – 269 евро
- Баку-Париж-Баку – 299 евро, рейсы до 29 января
- Баку-Милан-Баку – 289 евро
- Баку-Лондон-Баку – 389 евро
Цены указаны с учетом всех налогов и сборов.
В вышеуказанную стоимость включен провоз багажа весом до 23 кг, а также ручной клади весом 10 кг (габаритами до 55*40*23 см).
Число авиабилетов по акции ограничено.
Периоды вылетов – с 15 января по 29 февраля 2020 года. Скидочные авиабилеты не принимаются к возврату и обмену. В рамках рейсов можно воспользоваться бонусной программой AZAL Miles. Подробная информации о бонусной программе представлена на сайте www.miles.azal.az.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.azal.az, в кассах AZAL, а также в официальных агентствах авиакомпании.
За дополнительный информацией можно обращаться в службу поддержки авиакомпании по электронной почте [email protected], либо через форму обратной связи на сайте.