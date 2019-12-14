Зеленский без охраны появился в магазине игрушек в Баку

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в магазине игрушек в Баку. Соответствующее фото появилось на странице zelenskiy.office в Instagram.

Отмечается, что глава украинского государства пришел в "Дом игрушек", чтобы купить подарки своим детям. При этом в магазине президент находился без охраны.

"Ничего необычного. Просто президент Украины выбирает в "Доме игрушек" подарки своим детям. Без десятков охранников, без свиты и прочих атрибутов, так свойственных нашей власти за почти 30 лет", - говорится в подписи к снимку.