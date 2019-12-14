Ильхам Алиев: SOCAR расширит свою деятельность в Украине

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) расширит свою деятельность в Украине, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с украинским лидером Владимиром Зеленским с совместным заявлением для прессы.

«Мы с президентом Владимиром Зеленским сегодня договорились о расширении деятельности SOCAR в Украине. В этой стране на сегодняшний день функционируют 60 АЗС SOCAR и четыре нефтебазы», - сказал Ильхам Алиев.

Глава украинского государства, в свою очередь, отметил, что Киев готов всячески содействовать расширению деятельности SOCAR в Украине.