Париж вновь охватили протесты

Согласно информации, на площади Республики в Париже, откуда возьмет свое начало манифестация, люди стали собираться задолго до запланированного на 13.30 местного времени старта шествия. Из-за продолжающейся забастовки движение общественного транспорта в Париже серьезно нарушено, но это не остановило протестующих - к месту проведения акции они добирались пешком или на прокатных самокатах и велосипедах.

Жители Парижа и других французских городов во вторник снова вышли на улицы столицы Франции, чтобы в очередной раз выразить свое недовольство предложенной властями страны пенсионной реформой, сообщает РИА Новости.

С собой люди принесли флаги и шары с логотипами французских профсоюзов - CGT, Force Ouvriere, Solidaires, Attac - которые и призывали граждан выйти на улицы. Также некоторые протестующие несут плакаты: "Работники железных дорог бастуют: тот же Макрон, та же битва", "Социальная сфера в опасности: уставшие злые медсестры", "Убивать образование - порабощать народ". Таким образом, только по плакатам можно понять, что манифестация объединила представителей самого широкого круга профессий: и работников транспортной сферы, и медиков, и школьных учителей, и институтских преподавателей, и социальных работников, и сотрудников аэропортов.

Свои коррективы в ход протеста внесло и предстоящее Рождество. Кто-то из участников шествия в качестве головного убора выбрал новогодний колпак, а кто-то написал на своём плакате пожелание "счастливых забастовок".

Помимо Парижа, с утра вторника демонстрации прошли или проходят во многих городах страны, в частности, в Ницце, Нанте, Руане, Марселе, Лионе, Бордо и других.

Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. Одиннадцатого декабря премьер-министр Эдуар Филипп представил положения реформы, сообщив, что в феврале следующего года соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента.