Ильхам Алиев поздравил эмира Катара

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Эмиру Катара Тамиму бин Хамаду Аль Тани, сообщает официальный сайт главы государства.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Государства Катар.

Верю, что азербайджано-катарские связи будут постоянно развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Катара – мира и благосостояния", - говорится в письме главы государства.