Индия испытала новые ракеты

Сначала ракета BrahMos совместной российско-индийской разработки ("НПО машиностроения" и Организации оборонных исследований и разработок Индии DRDO) стартовала с мобильной пусковой установки на полигоне Чандипур и поразила учебную цель - корабль в Бенгальском заливе. Дальность полета составила около 290 км

Спустя несколько часов с истребителя российского производства Су-30 МКИ была запущена ракета BrahMos воздушного базирования в районе полигона Чандипур в штате Орисса на востоке Индии.

Принятая на вооружение Индии ракета BrahMos в вариантах наземного, воздушного и морского базирования предназначена для поражения на сверхзвуковой скорости целей на расстоянии до 450 км. Она способна развивать скорость, в 2,5-2,8 раза превышающую скорость звука. Вариант воздушного базирования BrahMos представляет собой 2,5-тонную сверхзвуковую крылатую ракету класса "воздух-земля" с дальностью действия около 300 км.