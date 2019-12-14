Россия расширила санкции против Украины

Россия расширила перечень товаров, ввоз которых запрещен в страну из Украины, и перечень лиц, на которых распространяются санкции. Документы опубликованы на интернет-портале правовой информации, сообщает Коммерсант.

Под запрет попали кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, изделия медицинского назначения. Санкции распространяются на радиаторы и котлы центрального отопления. На территорию России из Украины нельзя ввозить макулатуру и другие бумажные отходы.

Под санкции попали еще девять человек. Два украинца были исключены из санкционного списка. Всего в перечень входят около 570 человек.