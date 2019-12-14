Зеленский об открытии в Баку Торгового дома Украины

В Баку открывается Торговый дом Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Открытие торговых домов в Украине и Азербайджане будет способствовать дальнейшему развитию экономических отношений. В 2018 году в Украине открылся Торговый дом Азербайджана, а сегодня я приму участие в открытии ТД Украины в Баку», - сказал Зеленский, отметив заинтересованность в увеличении взаимных инвестиций с Азербайджаном.

«Уверен, что взаимные инвестиции будут служить интересам обеих стран. Здесь можно говорить о различных проектах», - отметил он.

По его словам, хорошим примером является покупка азербайджанской Bakcell акций Vodafone Ukraine: «Эта сделка к улучшению услуг в этой сфере в Украине».

Кроме того, Зеленский пригласил азербайджанские компании принять активное участие в приватизации украинских предприятий.