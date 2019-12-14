Китай получил первый свой авианосец

Китай ввел в эксплуатацию авианосец «Шаньдун» (назван в честь восточной провинции), являющийся первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной. Об этом сообщает «Синьхуа».

Известно, что на церемонии передачи авианосца на вооружение Военно-морским силам Народно-освободительной армии Китая (НОАК) присутствовал председатель страны Си Цзиньпин. Отмечается, что на причале возле китайского корабля выстроились около пяти тысяч моряков и строителей.

Всего у Китая теперь два авианосца. «Шаньдун» впервые был спущен на воду в апреле 2017 года. На корабле предусмотрено размещение до 48 самолетов и вертолетов. Водоизмещение корабля — 55-70 тысяч тонн, длина — 315 метров, ширина — 75 метров. Максимальная скорость составляет 31 узел.

Первый авианосец «Ляонин» в 1998 году был куплен Китаем у Украины. Корабль до модернизации, занявшей период с 2005 по 2012 годы, носил имя «Варяг» (еще раньше — «Рига»). «Варяг», как и единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», относится к семейству советских тяжелых авианесущих крейсеров проекта 1143 «Кречет».