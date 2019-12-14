Древние ассирийские тексты нашли в гробнице в Турции

Как сообщает Daily Sabah, гробница расположена рядом с доисторическими пещерами Хасуни. Исследования там были проведены с разрешения Министерства культуры и туризма. В результате были найдены эпитафии, оказавшиеся уникальными для Турции. Дело в том, что надписи на подобном языке в древних захоронениях в этой стране еще не находили, пишет Российская газета.

Турецкие археологи при проведении раскопок в юго-восточной провинции Диярбакыр обнаружили гробницу, в которой находились две древние эпитафии на ассирийском языке.

Одна из надписей выбита на надгробии священника, и ее подлинность уже подтверждена местным патриархом. Надпись гласит: "Здесь похоронен священник по имени Моноха, и все, кто читает надпись, должны молиться за него". О второй эпитафии ученые пока ничего конкретного не говорят.

Ассирийцы вели свое происхождение от народов древней Месопотамии. Они говорили на семитском языке, отличном от арабского. Населяли земли вдоль реки Тигр в Верхней Месопотамии. Сейчас это территории северного Ирака, северо-восточной Сирии, юго-восточной Турции и северо-западные окраины Ирана.

Ассирийцы правили рядом могущественных империй и династий, дали начало Шумерской, Аккадской и Вавилонской империям. В настоящий момент в Турции проживают около 25 тысяч сирийских христиан, примерно 18 тысяч из которых живут в Стамбуле.