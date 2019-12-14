1 миллион долларов за поимку армян, убивших турецкого дипломата
Австралийская полиция объявила о вознаграждении в размере 1 миллиона долларов за информацию об убийстве генерального консула Турции и его телохранителя, случившегося ровно 39 лет тому назад, сообщает haqqin.az со ссылкой на австралийские СМИ.
Консул Шарык Арыяк и его телохранитель Энгин Север были застрелены в Сиднее утром 17 декабря 1980 года. 50-летний Арыяк и 28-летний Север садились в автомобили, когда двое мужчин произвели несколько выстрелов с близкого расстояния и скрылись на мотоцикле. Дипломат скончался на месте, а его охранник умер в больнице.
Ответственность за преступление взяла на себя армянская террористическая организация под названием «Отряды справедливости армянского геноцида». Но убийц, несмотря на длительное расследование, так и не нашли.
И вот сегодня, спустя 39 лет, Объединенная контртеррористическая группа штата Новый Южный Уэльс создала так называемые ударные силы для повторного расследования убийств.
Вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту причастных к преступлению лиц, повысилось с 250 тысяч до 1 миллиона долларов. Сообщается, что это первое в истории столь крупное вознаграждение, предлагаемое за поимку террористов.
По случаю годовщины смерти отца в Сидней впервые после убийства прилетела дочь Шарыка Арыяка, официально объявившая о награде во время церемонии поминовения. Нападение было совершено на ее глазах. 8-летняя девочка была свидетелем того, как в ее отца было выпущено 17 пуль.
«Мы были дома, мой отец поцеловал меня, а потом поцеловал мою маму, и мы пошли к двери, чтобы попрощаться, - вспоминает Чагла Арыяк. – Это такой турецкий обычай - стоять у двери и махать на прощание… А потом мы пережили настоящий шок. Мне сложно описать это».
Дочь покойного консула, ныне проживающая в США, поблагодарила австралийский народ и местную турецкую общину за возобновление расследования убийства ее отца.
В Австралии напоминают, что убийство Арыяка и Севера было первым в стране международным политически мотивированным нападением. Существуют предположения, что есть люди, которым известны подробности о планировании и подготовке убийства, а также личности преступников, но они могут бояться и не решаться поделиться этой информацией со следователями. Полиция обещает конфиденциальность тому, кто все же расскажет о деталях убийства.
Армянские террористические организации были ответственны за ряд нападений и убийств, которые происходили в 1970-80-х годах. За это время они убили 42 турецких дипломата. Помимо вышеназванных «Отрядов справедливости», это также «Армянская секретная армия освобождения» и «Армянская революционная армия».
Покушения на представителей турецких дипмиссий совершались по всему миру, в том числе в США, Великобритании, Австрии, Франции, Италии, Бельгии, Ватикане, Испании, Ливане, Греции, Швейцарии, Нидерландах, Австралии, Канаде, Португалии и Иране.