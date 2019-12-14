1 миллион долларов за поимку армян, убивших турецкого дипломата

Австралийская полиция объявила о вознаграждении в размере 1 миллиона долларов за информацию об убийстве генерального консула Турции и его телохранителя, случившегося ровно 39 лет тому назад, сообщает haqqin.az со ссылкой на австралийские СМИ.

Консул Шарык Арыяк и его телохранитель Энгин Север были застрелены в Сиднее утром 17 декабря 1980 года. 50-летний Арыяк и 28-летний Север садились в автомобили, когда двое мужчин произвели несколько выстрелов с близкого расстояния и скрылись на мотоцикле. Дипломат скончался на месте, а его охранник умер в больнице.

Ответственность за преступление взяла на себя армянская террористическая организация под названием «Отряды справедливости армянского геноцида». Но убийц, несмотря на длительное расследование, так и не нашли.

И вот сегодня, спустя 39 лет, Объединенная контртеррористическая группа штата Новый Южный Уэльс создала так называемые ударные силы для повторного расследования убийств.

Вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту причастных к преступлению лиц, повысилось с 250 тысяч до 1 миллиона долларов. Сообщается, что это первое в истории столь крупное вознаграждение, предлагаемое за поимку террористов.