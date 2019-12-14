Позиция администрации США по поводу признания так называемого "геноцида армян" не изменилась, несмотря на резолюцию о признании "геноцида", принятую обеими палатами американского Конгресса, говорится в заявлении госдепартамента США.

"Резолюция Сената 150. Позиция администрации не изменилась. Наши взгляды отражены в окончательном заявлении президента по этому вопросу от апреля прошлого года", - говорится в заявлении ведомства.

24 апреля этого года президент США назвал события 1915 года одним "из наихудших массовых зверств XX века". Вместе с тем так называемый "геноцид" не признается на федеральном уровне.