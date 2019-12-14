Находящийся с визитом в Азербайджане президент Украины Владимир Зеленский посетил магазин украинских продуктов в Баку. Фотографию магазина украинский президент разместил на своей странице в соцсети Instagram.

«В центре Баку продаются наши сыры, колбасы, йогурты и натуральные соки. У одного из местных бизнесменов есть сеть из 11 магазинов «Украинские продукты». Он планирует расширить свой бизнес и откроет украинский ресторан», - написал Владимир Зеленский.