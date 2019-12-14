Twitter упал

Пользователи Интернет пожаловались, что не могут воспользоваться соцсетью Twitter, гласят данные Downdetector.

Сообщения о сбоях стали поступать от пользователей всего мира в районе 17.00-18.00.

Чаще всего люди жаловались на то, что не могут воспользоваться веб-сайтом Twitter (58%). Eще 31% не могли войти в приложения для iPhone или iPad.

Согласно данным с карты, проблемы со входом в Twitter охватили США, Японию, Британия, Францию, Беларусь, Нидерланды, Россию и некоторые другие страны.