Россия испытает свой самый опасный корабль

Находящийся в настоящее время тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» начнет испытания в 2020 году, сообщает «Звезда». В октябре американский журнал Military Watch назвал его самым опасным кораблем России.

«В 2020 году будет выполнен комплекс мероприятий, обеспечивающих его вывод из бассейна, а следующим этапом будет произведена его достройка у набережной и подготовка к началу испытаний. Это планы 2020 года»», — сказал телеканалу первый заместитель главы «Севмаша» Сергей Воронько.

В октябре полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что «Адмирал Нахимов» в случае ввода в строй никак не повлияет на баланс сил между ВМФ России и ВМС США, поскольку «у США 11 авианосных ударных группировок», тогда как «у нас — ни одной».

Возвращение на службу «Адмирала Нахимова», введенного в эксплуатацию еще в 1988 году, намечено на 2022 год. Предполагается, что крейсер получит унифицированные пусковые установки, которые могут осуществлять пуск различных версий ракет «Калибр», «Оникс» и перспективного гиперзвукового «Циркона».