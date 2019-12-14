Ильхам Алиев принял председателя палаты парламента Узбекистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву, сообщает АзерТАдж.

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