Ильхам Алиев принял председателя палаты парламента Узбекистана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву, сообщает АзерТАдж.
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