Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская ознакомились с Украинским культурно-образовательным центром, действующим при Бакинском славянском университете, сообщает АзерТАдж.

Было отмечено, что данный Центр играет важную роль в пропаганде в Азербайджане украинской культуры. Студенты-украиноведы на базе центра изучают украинский язык и культуру.

Владимира Зеленского и его супругу сопровождали ректор университета Нурлана Алиева и руководитель Центра Леся Керимова.

Леся Керимова подчеркнула, что в центре ведутся научно-исследовательские работы по изучению культурного наследия Украины и Азербайджана. Центр тесно сотрудничает с посольством Украины в нашей стране, азербайджанской диаспорой Украины и украинскими вузами.

Нурлана Алиева также проинформировала, что помимо Украинского культурно-образовательного центра в университете действуют еще 9 центров. Среди них центры белорусского, болгарского, чешского, польского языков и культуры.

Далее Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с представителями украинской диаспоры.