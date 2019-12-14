Попытка депортации беременной азербайджанки вызвала политический скандал в Германии

История началась еще 14 ноября, когда сотрудники полиции попытались забрать беременную азербайджанку из больницы Амберга. Женщина начала жаловаться и чиновникам пришлось отменить депортацию, чтобы не навредить ее будущему ребенку.

Попытка депортации беременной азербайджанки и ее семьи вызвала в Германии политический скандал. Правозащитники обвиняют правительство Верхнего Пфальца в нарушении прав человека, тогда как чиновники утверждают, что в их действиях не было ничего противозаконного, пишут немецкие СМИ.

Опекун этой азербайджанской семьи тут же подал в суд и обвинил Миграционную службу в нарушении прав человека и во лжи. Теперь чиновники оправдываются за свои действия.

В качестве аргументов в свою защиту немецкие чиновники приводят, что азербайджанская семья игнорировала запросы Миграционной службы, и визит полиции в больницу объясняется именно этим.

Кроме этого, сотрудники полиции и Миграционной службы утверждают, что нет никаких доказательств и документов того, что беременная 33-летняя женщина не может путешествовать. И самое главное, женщина не находилась в родильном отделении. Это подтверждают и врачи, которые заявили, что женщина могла быть выписана из больницы и ее можно было транспортировать.

В правительстве Верхнего Пфальца также отмечают, что азербайджанская семьям из пяти человек будет депортирована и никакие возражения не изменят этого решения. Действия чиновников также не могут считаться противозаконными, т.к. не были нарушены временные рамки: женщин нельзя депортировать за шесть недель до родов, а после рождения ребенка должно пройти минимум 3 месяца.