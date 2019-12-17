Зеленский: "Bakcell вложил 700 млн долларов в Украину"

«Я впервые нахожусь с официальным визитом в вашей прекрасной столице и впервые встретился с президентом Ильхамом Алиевым. Я чувствую, что у нас начался диалог. После этого должны быть предприняты конкретные шаги. Потому, что когда люди обещают что-то, то должны выполнять свои обязательства. Такие случаи были и, когда обязательства выполняются, мы зарабатываем доверие». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на азербайджано-украинском бизнес-форуме.

Зеленский отметил, что была достигнута договоренность, что в следующем месяце большая правительственная делегация из Азербайджана посетит Украину и в рамках переговоров будут обсуждены важные вопросы двустороннего сотрудничества в экономической сфере. По его словам, более 400 предприятий в Украине готовы к приватизации.

«Мы хотим видеть реальные инвестиции и будем рады всех видеть. В составе украинской делегации прибыл министр инфраструктуры. Мы намерены реализовать большое количество инфраструктурных проектов, проложить 16 тысяч километров дорог. Мы заинтересованы в том, чтобы азербайджанские компании строили дороги в Украине. Мы знаем, что они успешно работают в других странах. Всем известно, что азербайджанский мобильный оператор Bakcell пришел на украинский рынок и его инвестиции достигают около 700 миллионов долларов. Задача украинского государства защитить эти инвестиции. Конечно, все это реализуется на уровне взаимного доверия. Мы очень хотим, чтобы Азербайджан инвестировал в Украину», - сказал Зеленский.