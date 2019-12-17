«Газпром» отчитался о сокращении экспорта газа

«Газпром» с начала года по 15 декабря уменьшил экспорт газа в дальнее зарубежье на 0,1% в годовом сопоставлении до 188,1 млрд кубометров, следует из предварительных данных концерна.

По итогам 2019 года в базовом сценарии «Газпром» прогнозирует сокращение экспорта в дальнее зарубежье до 194-198 млрд кубометров после рекордного результата в прошлом году на уровне 201,9 млрд кубометров, отмечает ПРАЙМ.

Напомним, еще в начале октября глава Минэнерго РФ Александр Новак предполагал, что «Газпром» в текущем году сократит экспорт газа в Европу — на несколько миллиардов кубометров. Об этом он заявил на Российской энергетической неделе. Впрочем, указал министр, принципиально это ничего не меняет.

Со своей стороны, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков тогда выразил уверенность, что объем контрактов концерна на ближайшие годы говорит о том, что Россия сохранит свою долю на рынке газа Европы.