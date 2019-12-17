Сирийская армия отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

«Все атаки боевиков отбиты. В ходе их отражения погибли три и ранены 20 сирийских военнослужащих», — отметил он.

Уничтожены две БМП и один танк террористов.

Тем временем не менее 30 боевиков на пяти внедорожниках с пулеметами с территории Идлибской зоны деэскалации атаковали позиции правительственных войск около населенного пункта Мелькия провинции Алеппо. Ранены пятеро военнослужащих. Три автомобиля нападавших ликвидированы.