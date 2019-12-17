На протесты во Франции вышли полмиллиона человек
Более 435 тыс. человек по всей Франции вышли на новую акцию протеста против пенсионной реформы.
Как передает агентство AFP, один из организаторов акции, профсоюз «Всеобщая конфедерация труда», сообщил о 350 тысячах протестующих только в Париже и 1,8 млн участников акции по всей Франции.
В акции 17 декабря участвовали работники железных дорог, учителя, госслужащие, медработники, адвокаты и представители других профессий.
Согласно проекту реформы, пенсионный возраст останется неизменным (62 года), однако, если сотрудник выйдет на пенсию до 64 лет, выплаты будут меньше.
Накануне манифестации после скандала в отставку ушел ответственный за пенсионную реформу чиновник Жан-Поль Делевуа.