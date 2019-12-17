Генерал, изменивший Конституции портрет под смертным приговором
Бывший глава Пакистана Первез Мушарраф заочно приговорен к высшей мере наказания по делу о государственной измене в 2007 году.
76-летний Мушарраф признан виновным в соответствии с 6-й статьей Конституции за то, что в 2007 году он приостановил действие Основного закона страны и ввел чрезвычайное положение. Проживающий в Дубае политик не присутствовал на оглашении приговора, однако отвергает все обвинения против себя, считая их «политически мотивированными».
И ведь вот что интересно. Главой Пакистана генерал стал в 1999-м году в результате бескровного, как особо подчеркивают все источники, военного переворота, о котором – чуть позже. В этой связи Верховный суд Пакистана вынес достаточно беспрецедентное решение – переворот был, но, как бы это мягче сформулировать, Мушарраф поступил правильно. Но для придания произошедшему законности – а то перед главным тогдашним союзником Исламабада, Вашингтоном, не очень удобно получается - генерал обязан в срок до октября 2002 вернуть страну к демократическому правлению.
Чем, надо отдать ему должное, он несколько лет и занимался. 20 июня 2001 года главный судья Верховного суда Пакистана Иршад Хасан-Хан привел его к присяге в качестве президента страны. При этом Мушарраф, очевидно - собственного спокойствия ради, сохранил за собой и пост премьера, и пост главы вооруженных сил. А 30 апреля 2002 года он организует и проводит общенародный референдум, на котором 97,9% участвовавших проголосовали за его назначение на президентский пост сроком на пять лет.
Но и этого ему представляется недостаточным, а потому в октябре 2002-го Мушарраф обещает провести новые парламентские выборы, после которых собирается обратиться к парламенту с просьбой утвердить его президентство. А еще спустя два года складывает с себя полномочия главы исполнительной власти, и премьером Пакистана становится Шаукат Азиз.
То, что действия генерала с 1999 года были вполне в рамках пакистанского правового поля – косвенно подтверждается и нынешним приговором, в котором фигурируют события только 2007 года. Но прежде чем говорить о них – давайте все же вернемся на восемь лет назад, в 1999-й.
За год до последовавших затем событий Первез Мушарраф, второй из трех сыновей рядового пакистанского дипломата, получил звание полного генерала пакистанской армии и с поста генерального директора управления общевойсковых операций главного командования вооружённых сил перешел на должность начальника штаба сухопутных войск Пакистана – то есть достиг пика не только военной карьеры. Поскольку армия в этой стране – государство в государстве, каста, клуб избранных, в руках которых тысячи незримых политических и экономических нитей, а также – связи с самыми влиятельными кланами всего Ближнего и Среднего Востока, США и так далее – по всему глобусу.
Взлет Мушаррафа был вполне заслуженным – блестящее военное образование, три войны за плечами (вторая и третья индо-пакистанские и конфликт в Белуджистане, полноценная партизанская война, длящаяся с 1948 года), богатый командный опыт на строевых должностях, в штабах и даже преподавание в военных учебных заведениях – Кветтском командно-штабном колледже и Национальном университете обороны Пакистана. Но была проблема – у него никак не складывались отношения со «старыми семействами», суннитами Шарифами и шиитами Бхутто.
Разумеется, дело было не в конфессиональных разногласиях – просто если эти кланы видели в Пакистане исключительно кормушку, созданную для удовлетворения их аппетитов, то Мушарраф представлял себе будущее страны несколько по-иному: региональная держава, способная противостоять главной угрозе – Индии, с сильной экономикой и находящимися «на коротком поводке» исламистами. Причем генерал не считал нужным скрывать свои взгляды - и был достаточно жестким в оценках деятельности кабинета министров.
А возглавлял его не кто иной, как Наваз Шариф, «герой» многочисленных публикаций haqqin.az, в которых подробно разбирались и лихие коррупционные схемы этого неоднократного премьера, и его беззастенчивые заимствования из казны, и другие художества. Поначалу он еще как-то старался договориться с генералом, предлагал ему «сотрудничество» и даже совместный бизнес. В 1998 они даже вместе позировали на пакистанских ядерных испытаниях – но было ясно, что дуэта не получится, слишком уж разные люди.
И вот, осенью 1999-го Шариф решил, что Мушарраф стал слишком влиятелен и вполне может захватить власть. И, соответственно, решил ударить первым, все по классике жанра. 11 октября 1999 года, когда Мушарраф находился с официальным визитом в Шри-Ланке, премьер объявил об его отставке, а также запретил возвращаться в Пакистан.
Тут-то военные и показали, кто именно является истинной властью в стране. Генерал срочно прервал свою поездку и его самолет совершенно беспрепятственно приземлился в аэропорту Карачи, где его встречала большая группа единомышленников Мушаррафа, все – в немалых чинах. В течение нескольких часов 12 октября армейские подразделения взяли под контроль основные правительственные здания, телевидение и аэропорты в ведущих городах страны. А сам Наваз Шариф и назначенный им накануне на место Мушаррафа генерал Зия Уддин, а также министр иностранных дел Пакистана Сартадж Азиз и министр информации Мушахид Хуссейн – оказались под домашним арестом.
Вопреки тому, что будут позже рассказывать сторонники Шарифа и Бхутто, перемены в стране народ встретил вполне себе с одобрением, поскольку поведение и политика «старых семейств» достали уже буквально каждого. А Мушарраф обещал борьбу с коррупцией и нищетой - двумя главными и извечными проблемами Пакистана, которые так никому не удалось преодолеть до сих пор.
Впрочем, за восемь лет пребывания во главе Пакистана ему удалось не так уж и мало, а порой – и совершенно невозможное. Афганские талибы были детищем Исламабада, но Мушарраф сумел убедить Буша-младшего в том, что Пакистан – союзник Америки в «международной борьбе с террором», начавшейся после трагедии 9/11. Правда, президент США постоянно требовал от генерала «снять мундир и надеть гражданский пиджак» - но даже здесь пакистанский лидер сумел убедить его в том, что в душе он вообще сторонник демократии.
Успехи и неудачи Мушаррафа – кстати, именно при нем китайско-пакистанский альянс приобрел законченные очертания – тема отдельного разговора, но об одном его достижении упомянуть все же стоит. За период с 2003 по 2005 генерал успешно пережил три попытки покушения на его жизнь, а еще 14 покушений, по данным пакистанских спецслужб, были предотвращены.
Его непримиримому политическому оппоненту, Беназир Бхутто – именно она в 2002 году обвинила его в государственной измене и нарушении Конституции страны – в этом отношении повезло гораздо меньше. В декабре 2007 года она погибла в результате теракта. Вину за него, кто бы сомневался, попытались возложить на Мушаррафа, но, как ни старались – не получилось.
Впрочем, этот 2007-й и без гибели Бхутто стал для генерала воистину «черным». Конфликт в ветвях власти и личные неприязненные отношения с главным судьей Верховного суда Пакистана Ифтихаром Мухаммадом Чоудхри привели к тому, что повторное избрание Мушаррафа президентом так и не стало легитимным. 6 октября он все же выигрывает выборы, но 3 ноября вводит в стране чрезвычайное положение.
Действие Конституции было приостановлено, в крупных городах было прекращено вещание частных телевизионных каналов, в столице также отключили телефонную сеть. Семь из семнадцати членов Верховного суда немедленно признали указ президента незаконным и были задержаны. Военные заблокировали подходы к основным правительственным объектам.
В обращении к нации Мушарраф объяснил своё решение угрозой, которую создавали для страны исламские экстремисты. Кроме того, он сослался на враждебную деятельность судебных властей, парализовавшую работу правительства.
Этим шагом Мушарраф разрушил все, созданное за восемь лет, в том числе – и отношения с Западом. Ни страна, ни мир ему этого не простили, и 18 августа 2008 года, под угрозой импичмента, он вынужден был покинуть свой пост.
Ну а дальше – все как обычно с проигравшим. Уголовные дела, домашний арест, пожизненный запрет на занятие политической деятельностью, вынужденная эмиграция и, наконец, обвинение в государственной измене, выдвинутое еще в 2013 году, при активном содействии вернувшегося к власти Наваза Шарифа. А теперь вот – и смертный приговор.
Конечно, Исламабад совершенно не намерен добиваться выдачи Мушаррафа и приводить его в исполнение. Все происходящее – театрализованное представление, которое должно местным элитам внушить мысль о неприкосновенности Конституции, а остальной мир – убедить в приверженности Пакистана идеалам закона и порядка. Печально, правда, что для этого действа в качестве «мальчика для битья» выбран далеко не самый худший лидер страны за всю ее историю – но тут уж как обычно, «горе побежденному», проигравшему в беспощадной политической борьбе.