Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 00:51

Бывший глава Пакистана Первез Мушарраф заочно приговорен к высшей мере наказания по делу о государственной измене в 2007 году. 76-летний Мушарраф признан виновным в соответствии с 6-й статьей Конституции за то, что в 2007 году он приостановил действие Основного закона страны и ввел чрезвычайное положение. Проживающий в Дубае политик не присутствовал на оглашении приговора, однако отвергает все обвинения против себя, считая их «политически мотивированными».

И ведь вот что интересно. Главой Пакистана генерал стал в 1999-м году в результате бескровного, как особо подчеркивают все источники, военного переворота, о котором – чуть позже. В этой связи Верховный суд Пакистана вынес достаточно беспрецедентное решение – переворот был, но, как бы это мягче сформулировать, Мушарраф поступил правильно. Но для придания произошедшему законности – а то перед главным тогдашним союзником Исламабада, Вашингтоном, не очень удобно получается - генерал обязан в срок до октября 2002 вернуть страну к демократическому правлению. Чем, надо отдать ему должное, он несколько лет и занимался. 20 июня 2001 года главный судья Верховного суда Пакистана Иршад Хасан-Хан привел его к присяге в качестве президента страны. При этом Мушарраф, очевидно - собственного спокойствия ради, сохранил за собой и пост премьера, и пост главы вооруженных сил. А 30 апреля 2002 года он организует и проводит общенародный референдум, на котором 97,9% участвовавших проголосовали за его назначение на президентский пост сроком на пять лет. Но и этого ему представляется недостаточным, а потому в октябре 2002-го Мушарраф обещает провести новые парламентские выборы, после которых собирается обратиться к парламенту с просьбой утвердить его президентство. А еще спустя два года складывает с себя полномочия главы исполнительной власти, и премьером Пакистана становится Шаукат Азиз.

То, что действия генерала с 1999 года были вполне в рамках пакистанского правового поля – косвенно подтверждается и нынешним приговором, в котором фигурируют события только 2007 года. Но прежде чем говорить о них – давайте все же вернемся на восемь лет назад, в 1999-й. За год до последовавших затем событий Первез Мушарраф, второй из трех сыновей рядового пакистанского дипломата, получил звание полного генерала пакистанской армии и с поста генерального директора управления общевойсковых операций главного командования вооружённых сил перешел на должность начальника штаба сухопутных войск Пакистана – то есть достиг пика не только военной карьеры. Поскольку армия в этой стране – государство в государстве, каста, клуб избранных, в руках которых тысячи незримых политических и экономических нитей, а также – связи с самыми влиятельными кланами всего Ближнего и Среднего Востока, США и так далее – по всему глобусу. Взлет Мушаррафа был вполне заслуженным – блестящее военное образование, три войны за плечами (вторая и третья индо-пакистанские и конфликт в Белуджистане, полноценная партизанская война, длящаяся с 1948 года), богатый командный опыт на строевых должностях, в штабах и даже преподавание в военных учебных заведениях – Кветтском командно-штабном колледже и Национальном университете обороны Пакистана. Но была проблема – у него никак не складывались отношения со «старыми семействами», суннитами Шарифами и шиитами Бхутто. Разумеется, дело было не в конфессиональных разногласиях – просто если эти кланы видели в Пакистане исключительно кормушку, созданную для удовлетворения их аппетитов, то Мушарраф представлял себе будущее страны несколько по-иному: региональная держава, способная противостоять главной угрозе – Индии, с сильной экономикой и находящимися «на коротком поводке» исламистами. Причем генерал не считал нужным скрывать свои взгляды - и был достаточно жестким в оценках деятельности кабинета министров.

А возглавлял его не кто иной, как Наваз Шариф, «герой» многочисленных публикаций haqqin.az, в которых подробно разбирались и лихие коррупционные схемы этого неоднократного премьера, и его беззастенчивые заимствования из казны, и другие художества. Поначалу он еще как-то старался договориться с генералом, предлагал ему «сотрудничество» и даже совместный бизнес. В 1998 они даже вместе позировали на пакистанских ядерных испытаниях – но было ясно, что дуэта не получится, слишком уж разные люди. И вот, осенью 1999-го Шариф решил, что Мушарраф стал слишком влиятелен и вполне может захватить власть. И, соответственно, решил ударить первым, все по классике жанра. 11 октября 1999 года, когда Мушарраф находился с официальным визитом в Шри-Ланке, премьер объявил об его отставке, а также запретил возвращаться в Пакистан. Тут-то военные и показали, кто именно является истинной властью в стране. Генерал срочно прервал свою поездку и его самолет совершенно беспрепятственно приземлился в аэропорту Карачи, где его встречала большая группа единомышленников Мушаррафа, все – в немалых чинах. В течение нескольких часов 12 октября армейские подразделения взяли под контроль основные правительственные здания, телевидение и аэропорты в ведущих городах страны. А сам Наваз Шариф и назначенный им накануне на место Мушаррафа генерал Зия Уддин, а также министр иностранных дел Пакистана Сартадж Азиз и министр информации Мушахид Хуссейн – оказались под домашним арестом. Вопреки тому, что будут позже рассказывать сторонники Шарифа и Бхутто, перемены в стране народ встретил вполне себе с одобрением, поскольку поведение и политика «старых семейств» достали уже буквально каждого. А Мушарраф обещал борьбу с коррупцией и нищетой - двумя главными и извечными проблемами Пакистана, которые так никому не удалось преодолеть до сих пор. Впрочем, за восемь лет пребывания во главе Пакистана ему удалось не так уж и мало, а порой – и совершенно невозможное. Афганские талибы были детищем Исламабада, но Мушарраф сумел убедить Буша-младшего в том, что Пакистан – союзник Америки в «международной борьбе с террором», начавшейся после трагедии 9/11. Правда, президент США постоянно требовал от генерала «снять мундир и надеть гражданский пиджак» - но даже здесь пакистанский лидер сумел убедить его в том, что в душе он вообще сторонник демократии.

Успехи и неудачи Мушаррафа – кстати, именно при нем китайско-пакистанский альянс приобрел законченные очертания – тема отдельного разговора, но об одном его достижении упомянуть все же стоит. За период с 2003 по 2005 генерал успешно пережил три попытки покушения на его жизнь, а еще 14 покушений, по данным пакистанских спецслужб, были предотвращены. Его непримиримому политическому оппоненту, Беназир Бхутто – именно она в 2002 году обвинила его в государственной измене и нарушении Конституции страны – в этом отношении повезло гораздо меньше. В декабре 2007 года она погибла в результате теракта. Вину за него, кто бы сомневался, попытались возложить на Мушаррафа, но, как ни старались – не получилось. Впрочем, этот 2007-й и без гибели Бхутто стал для генерала воистину «черным». Конфликт в ветвях власти и личные неприязненные отношения с главным судьей Верховного суда Пакистана Ифтихаром Мухаммадом Чоудхри привели к тому, что повторное избрание Мушаррафа президентом так и не стало легитимным. 6 октября он все же выигрывает выборы, но 3 ноября вводит в стране чрезвычайное положение. Действие Конституции было приостановлено, в крупных городах было прекращено вещание частных телевизионных каналов, в столице также отключили телефонную сеть. Семь из семнадцати членов Верховного суда немедленно признали указ президента незаконным и были задержаны. Военные заблокировали подходы к основным правительственным объектам.