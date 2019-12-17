Военный бюджет США достиг 738 миллиардов долларов

Сенат США подавляющим большинством принял проект оборонного бюджета в размере $738 млрд. Об этом сообщает AFP.

За законопроект о государственной обороне NDAA, предусматривающий выделение $738 млрд, проголосовали 84 сенаторов против восьми. Палата представителей одобрила этот законопроект 377 голосами на прошлой неделе.

Законопроект, который должен быть подписан президентом Дональдом Трампом, предусматривает введение санкций в отношении компаний, причастных к строительству газопровода "Северный поток-2" из России в Европу.

Документ также включает пункт о помощи Украине в размере $300 млн.

Законопроект также предусматривает создание Космических сил, первого нового рода вооруженных сил США за более чем 60 лет.